В США сошёл с рельсов грузовой поезд, несколько вагонов упали в Миссисипи
Сошедший с рельсов поезд в Висконсине. Обложка © Twitter / nicksortor
В американском штате Висконсин грузовой поезд сошёл с рельсов. Несколько вагонов упали в реку Миссисипи, сообщает CNN.
Железнодорожное происшествие случилось недалеко от города Ферривил. Всего с путей сошло примерно десять вагонов. Информация о пострадавших не поступала. Что именно перевозил состав, на данный момент неизвестно.
Ранее Лайф рассказывал о жуткой истории из Индии, где сбитая поездом корова убила мужчину, справлявшего нужду на рельсы. Смертельное комбо произошло в районе города Алвар штата Раджастхан.