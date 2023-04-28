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27 апреля, 22:13

В США сошёл с рельсов грузовой поезд, несколько вагонов упали в Миссисипи

<p>Сошедший с рельсов поезд в Висконсине. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/nicksortor/status/1651673209060618261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nicksortor</a></p>

Сошедший с рельсов поезд в Висконсине. Обложка © Twitter / nicksortor

В американском штате Висконсин грузовой поезд сошёл с рельсов. Несколько вагонов упали в реку Миссисипи, сообщает CNN.

Железнодорожное происшествие случилось недалеко от города Ферривил. Всего с путей сошло примерно десять вагонов. Информация о пострадавших не поступала. Что именно перевозил состав, на данный момент неизвестно.

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Ранее Лайф рассказывал о жуткой истории из Индии, где сбитая поездом корова убила мужчину, справлявшего нужду на рельсы. Смертельное комбо произошло в районе города Алвар штата Раджастхан.

Юлия Коновалова
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