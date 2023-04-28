В США сошёл с рельсов грузовой поезд, несколько вагонов упали в Миссисипи

В американском штате Висконсин грузовой поезд сошёл с рельсов. Несколько вагонов упали в реку Миссисипи, сообщает CNN.

Железнодорожное происшествие случилось недалеко от города Ферривил. Всего с путей сошло примерно десять вагонов. Информация о пострадавших не поступала. Что именно перевозил состав, на данный момент неизвестно.