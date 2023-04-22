Упавшая с неба корова насмерть сбила дедушку на рельсах

В Индии сбитая поездом корова убила бывшего служащего железной дороги, когда тот справлял нужду на рельсах. Подробности невероятной истории передаёт телеканал NDTV.

Смертельное комбо произошло в районе города Алвар индийского штата Раджастан. Сначала электропоезд Vande Bharat сбил корову, которая, к слову, считается в стране священным животным. Причём удар был такой силы, что тушу разделило на части, одна из которых отлетела на расстояние 30 метров и упала на мужчину, выбравшего не самое лучшее место для того, чтобы сходить по нужде.

Он остановился на рельсах, совершив смертельную ошибку — от удара падающей с неба коровы скончался на месте. Позже выяснилось, что это 82-летний местный житель Шивдаял Шарма, который 23 года назад ушёл на пенсию с должности электрика на Индийских железных дорогах.