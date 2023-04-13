Жёсткое ДТП с автовозом, поездом и без единого пострадавшего сняли в США на видео

На кадрах видно, что в результате сильного удара машины разлетелись с платформы автовоза и за считаные секунды превратились в груду металла. Как сообщает 7News, авария произошла вечером 12 апреля. Водитель автовоза, как и никто из пассажиров поезда, не пострадал. Причина, по которой большегруз не смог съехать с рельсов на переезде, пока не известна.