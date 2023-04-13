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13 апреля, 18:13

Жёсткое ДТП с автовозом, поездом и без единого пострадавшего сняли в США на видео

В США пассажирский поезд протаранил гружённый машинами автовоз

В США пассажирский поезд протаранил на железнодорожном переезде гружённый машинами автовоз. Инцидент, видеозапись которого попала в соцсети, произошёл в Холливуде (штат Флорида).

В США поезд протаранил гружённый машинами автовоз. Видео © Twitter / ONLYinDADE

На кадрах видно, что в результате сильного удара машины разлетелись с платформы автовоза и за считаные секунды превратились в груду металла. Как сообщает 7News, авария произошла вечером 12 апреля. Водитель автовоза, как и никто из пассажиров поезда, не пострадал. Причина, по которой большегруз не смог съехать с рельсов на переезде, пока не известна.

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Ранее сообщалось, что под Челябинском иномарка насмерть сбила дорожных рабочих и въехала в грузовик. В результате погибло четыре человека.

Обложка ©

Twitter / ONLYinDADE

Наталья Исакова
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