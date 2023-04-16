На востоке США поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся

Поезд, перевозивший опасные вещества, сошёл с рельсов в американском штате Мэн, после чего загорелся. Об этом сообщила местная пожарно-спасательная служба.

"Поезд с опасными материалами сошёл с рельсов и загорелся к северу от Роквуда", — говорится в публикации ведомства.

Информации о пострадавших пока нет. Спасатели призвали жителей близлежаших районов не приближаться к месту ЧП. Какие именно вещества перевозил состав, не уточняется.