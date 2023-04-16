На востоке США поезд с опасными веществами сошёл с рельсов и загорелся
Поезд, сошедший с путей в штате Мэн. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Rockwood Fire & Rescue
Поезд, перевозивший опасные вещества, сошёл с рельсов в американском штате Мэн, после чего загорелся. Об этом сообщила местная пожарно-спасательная служба.
"Поезд с опасными материалами сошёл с рельсов и загорелся к северу от Роквуда", — говорится в публикации ведомства.
Информации о пострадавших пока нет. Спасатели призвали жителей близлежаших районов не приближаться к месту ЧП. Какие именно вещества перевозил состав, не уточняется.
Ранее похожая авария случилась в Западной Аризоне, когда перевозивший опасные вещества грузовой поезд сошёл с рельсов. Однако самый серьёзный случай произошёл 3 февраля в штате Огайо. Там с рельсов сошли десятки вагонов с токсичными химвеществами. В 14 из них находился винилхлорид, использующийся в создании продукции из ПВХ, пластика и винила. Содержимое цистерн было сожжено, что негативно повлияло на местных жителей и окружающую среду.