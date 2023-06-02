Не менее 50 человек погибло в результате столкновения трёх поездов в Индии

По меньшей мере 50 человек погибло в результате столкновения трёх поездов в индийском штате Одиша, ещё 350 пострадало. Об этом сообщает газета Hindustan Times. Ранее сообщалось о 30 погибших и почти 200 пострадавших.

Трагедия случилась в пятницу в 16:50 мск недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом, из-за чего часть вагонов сошла с рельсов на соседний путь. Сразу после ДТП в вагоны въехал ещё один пассажирский состав.

Сейчас пострадавших ищут десятки спецгрупп. В спасательных операциях задействовано более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий, ими руководит начальник местной пожарной службы Судханшу Саранги. Персонал расположенных рядом медколледжей и больниц поднят по тревоге.

Hindustan Times уточняет, что под опрокинувшимися вагонами ещё могут оставаться пассажиры.