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2 июня, 17:11

Не менее 50 человек погибло в результате столкновения трёх поездов в Индии

<p>Фото c места столкновения поездов. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/deep5457" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@deep5457</a></p>

Фото c места столкновения поездов. Обложка © Twitter / @deep5457

По меньшей мере 50 человек погибло в результате столкновения трёх поездов в индийском штате Одиша, ещё 350 пострадало. Об этом сообщает газета Hindustan Times. Ранее сообщалось о 30 погибших и почти 200 пострадавших.

Трагедия случилась в пятницу в 16:50 мск недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом, из-за чего часть вагонов сошла с рельсов на соседний путь. Сразу после ДТП в вагоны въехал ещё один пассажирский состав.

Сейчас пострадавших ищут десятки спецгрупп. В спасательных операциях задействовано более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий, ими руководит начальник местной пожарной службы Судханшу Саранги. Персонал расположенных рядом медколледжей и больниц поднят по тревоге.

Hindustan Times уточняет, что под опрокинувшимися вагонами ещё могут оставаться пассажиры.

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Ранее Лайф писал, что в Дагестане водитель легковушки погиб, столкнувшись с пассажирским автобусом. В автобусе находилось 22 человека, в том числе ребёнок.

Ирина Фальке
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