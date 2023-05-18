Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном
Появились первое видео с места, где вагоны с зерном сошли с рельсов в результате взрыва в Симферопольском районе Крыма. Местные жители услышали характерный звук около восьми утра, пишет телеграм-канал SHOT.
Видео с места ЧП в Крыму. Видео © Telegram / SHOT
После происшествия машинист поезда находится в шоковом состоянии. Вагоны из-за взрыва сильно повреждены. Теперь сотрудники симферопольской полиции ищут предполагаемого диверсанта.
Напомним, сегодня пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Предварительно, рассматривается версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что пострадавших в результате ЧП нет.
Telegram / SHOT