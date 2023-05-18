Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появились первое видео с места, где вагоны с зерном сошли с рельсов в результате взрыва в Симферопольском районе Крыма. Местные жители услышали характерный звук около восьми утра, пишет телеграм-канал SHOT.

Видео с места ЧП в Крыму. Видео © Telegram / SHOT

После происшествия машинист поезда находится в шоковом состоянии. Вагоны из-за взрыва сильно повреждены. Теперь сотрудники симферопольской полиции ищут предполагаемого диверсанта.



