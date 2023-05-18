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18 мая, 07:20

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появились первое видео с места, где вагоны с зерном сошли с рельсов в результате взрыва в Симферопольском районе Крыма. Местные жители услышали характерный звук около восьми утра, пишет телеграм-канал SHOT.

Видео с места ЧП в Крыму. Видео © Telegram / SHOT

После происшествия машинист поезда находится в шоковом состоянии. Вагоны из-за взрыва сильно повреждены. Теперь сотрудники симферопольской полиции ищут предполагаемого диверсанта.

  • Последствия взрыва на ж/д в Крыму. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия взрыва на ж/д в Крыму. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия взрыва на ж/д в Крыму. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия взрыва на ж/д в Крыму. Фото © Telegram / SHOT

Последствия взрыва на ж/д в Крыму. Фото © Telegram / SHOT

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Перед взрывом на ж/д в Крыму местные видели мужчину, осматривающего пути

Перед взрывом на ж/д в Крыму местные видели мужчину, осматривающего пути

Напомним, сегодня пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Предварительно, рассматривается версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что пострадавших в результате ЧП нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
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