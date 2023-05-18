Аксёнов: Пострадавших в результате ЧП на ж/д путях под Симферополем нет

Пострадавших из-за схода с рельсов вагонов с зерном в Симферопольском районе нет, на месте работают профильные ведомства. Об этом в телеграм-канале заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Кадры с места диверсии на ж/д путях в Крыму. Видео © SHOT

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства", — написал он.

Аксёнов добавил, что лично контролирует ситуацию. Кроме того, пресс-служба Крымской железной дороги сообщила в телеграм-канале, что сход грузового поезда связан с вмешательством посторонних лиц в работу транспорта.