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18 мая, 06:39

Аксёнов: Пострадавших в результате ЧП на ж/д путях под Симферополем нет

Пострадавших из-за схода с рельсов вагонов с зерном в Симферопольском районе нет, на месте работают профильные ведомства. Об этом в телеграм-канале заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Кадры с места диверсии на ж/д путях в Крыму. Видео © SHOT

"В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства", — написал он.

Аксёнов добавил, что лично контролирует ситуацию. Кроме того, пресс-служба Крымской железной дороги сообщила в телеграм-канале, что сход грузового поезда связан с вмешательством посторонних лиц в работу транспорта.

Перед взрывом на ж/д в Крыму местные видели мужчину, осматривающего пути

Перед взрывом на ж/д в Крыму местные видели мужчину, осматривающего пути

Напомним, сегодня пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Предварительно, рассматривается версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Информация о пострадавших не поступала.

Обложка ©

SHOT

Светлана Оперук
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