Перед взрывом на ж/д в Крыму местные видели мужчину, осматривающего пути

В деле о диверсии на железной дороге в Крыму уже есть подозреваемый. Это мужчина, который незадолго до взрыва осматривал место, где произошло ЧП.

Как пишет SHOT, подозрительного человека заметили местные. По их словам, после осмотра ж/д путей он скрылся в лесу. Сейчас его ищут.