Перед взрывом на ж/д в Крыму местные видели мужчину, осматривающего пути
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В деле о диверсии на железной дороге в Крыму уже есть подозреваемый. Это мужчина, который незадолго до взрыва осматривал место, где произошло ЧП.
Как пишет SHOT, подозрительного человека заметили местные. По их словам, после осмотра ж/д путей он скрылся в лесу. Сейчас его ищут.
Напомним, взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошёл в девятом часу утра. В результате ЧП пять вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительно, рассматривается версия о подрыве ж/д путей.