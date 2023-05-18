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18 мая, 06:29

Перед взрывом на ж/д в Крыму местные видели мужчину, осматривающего пути

<p>Обложка © <a href="https://crimea24tv.ru/content/v-simferopolskom-rayone-s-relsov-so/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Крым 24"</a></p>

Обложка © Телеканал "Крым 24"

В деле о диверсии на железной дороге в Крыму уже есть подозреваемый. Это мужчина, который незадолго до взрыва осматривал место, где произошло ЧП.

Как пишет SHOT, подозрительного человека заметили местные. По их словам, после осмотра ж/д путей он скрылся в лесу. Сейчас его ищут.

Напомним, взрыв на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошёл в девятом часу утра. В результате ЧП пять вагонов с зерном сошли с рельсов. Предварительно, рассматривается версия о подрыве ж/д путей.

Диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае

Диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае

Максим Плетнёв
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