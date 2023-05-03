Диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае
Неизвестные попытались совершить диверсию на железнодорожных путях в Краснодарском крае, но что-то пошло не так. Подробности публикует SHOT.
По данным телеграм-канала, злоумышленники хотели поджечь релейный шкаф на перегоне Агроном – Динская. Прибывшие на место полицейские обнаружили спички, ватные диски со следами неизвестной жидкости и бумагу со следами горения. При этом металлическая дверь шкафа была открыта, на ней и на оборудовании обнаружили следы нанесённой жидкости. Инцидент никак не повлиял на движение поездов.
Ранее Лайф сообщал о взрыве в Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча. Там сработало взрывное устройство, из-за которого локомотив сошёл с рельсов и загорелся. С путей также сошли несколько вагонов, но, к счастью, пострадавших в результате инцидента нет. Мы публиковали первые кадры с места. Известно, что мощность взрывчатки составляла около десяти килограммов тротила.
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