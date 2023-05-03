Диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае

Неизвестные попытались совершить диверсию на железнодорожных путях в Краснодарском крае, но что-то пошло не так. Подробности публикует SHOT.

По данным телеграм-канала, злоумышленники хотели поджечь релейный шкаф на перегоне Агроном – Динская. Прибывшие на место полицейские обнаружили спички, ватные диски со следами неизвестной жидкости и бумагу со следами горения. При этом металлическая дверь шкафа была открыта, на ней и на оборудовании обнаружили следы нанесённой жидкости. Инцидент никак не повлиял на движение поездов.