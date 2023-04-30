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30 апреля, 18:43

Диверсанты подожгли оборудование на ж/д путях в Свердловской области

В Свердловской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Как сообщает SHOT, сейчас идут поиски диверсантов.

По информации телеграм-канала, преступление было совершено на перегоне Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург. Прибывшие по сигналу пожарные обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично обгоревший релейный. Рядом с местом происшествия была обнаружена пластиковая бутылка из-под жидкости и четыре окурка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

В Кемерове диверсанты потерпели фиаско при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д путях

В Кемерове диверсанты потерпели фиаско при попытке поджечь релейный шкаф на ж/д путях

А ранее Лайф сообщал, что в Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции. Сотрудники службы обнаружили устроенный им тайник с коктейлями Молотова.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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