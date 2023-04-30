Диверсанты подожгли оборудование на ж/д путях в Свердловской области

По информации телеграм-канала, преступление было совершено на перегоне Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург. Прибывшие по сигналу пожарные обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично обгоревший релейный. Рядом с местом происшествия была обнаружена пластиковая бутылка из-под жидкости и четыре окурка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".