Диверсанты подожгли оборудование на ж/д путях в Свердловской области
В Свердловской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Как сообщает SHOT, сейчас идут поиски диверсантов.
По информации телеграм-канала, преступление было совершено на перегоне Качканар – Нижний Тагил – Екатеринбург. Прибывшие по сигналу пожарные обнаружили полностью выгоревший батарейный шкаф и частично обгоревший релейный. Рядом с местом происшествия была обнаружена пластиковая бутылка из-под жидкости и четыре окурка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".
А ранее Лайф сообщал, что в Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции. Сотрудники службы обнаружили устроенный им тайник с коктейлями Молотова.
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