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18 мая, 06:02

Пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

В Симферопольском районе Крыма сошло с рельсов пять вагонов с зерном. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник. Информации о пострадавших не поступало.

Место ЧП на ж/д в Крыму. Фото © Телеканал "Крым 24"

Место ЧП на ж/д в Крыму. Фото © Телеканал "Крым 24"

По данным канала, вагоны сошли в девятом часу утра (сходится с московским временем). Причины происшествия уточняются. По предварительным данным, рассматривается версия о подрыве железнодорожных путей в районе села Чистенькое. Из-за ЧП временно приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь. Как сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на Минтранс полуострова, пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Неизвестный дрон рухнул и взорвался в Крыму

Неизвестный дрон рухнул и взорвался в Крыму

Ранее в Краснодарском крае диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях. Прибывшие на место полицейские обнаружили спички, ватные диски со следами неизвестной жидкости и бумагу со следами горения.

Обложка ©

Телеканал "Крым 24"

Светлана Оперук
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