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15 мая, 06:03

Неизвестный дрон рухнул и взорвался в Крыму

SHOT: Неизвестный беспилотник упал и сдетонировал в районе села Степное в Крыму

В Крыму упал неизвестный беспилотник. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, обломки дрона нашли в поле недалеко от села Степное.

По предварительным данным, при падении БПЛА сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом

В 70 километрах от границы с Украиной нашли беспилотник с кумулятивным снарядом

Ранее в Курской области недалеко от военного аэродрома нашли хвост беспилотника. К нему была привязана одна стропа от парашюта.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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