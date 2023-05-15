Неизвестный дрон рухнул и взорвался в Крыму
SHOT: Неизвестный беспилотник упал и сдетонировал в районе села Степное в Крыму
В Крыму упал неизвестный беспилотник. Как сообщает SHOT со ссылкой на источник, обломки дрона нашли в поле недалеко от села Степное.
По предварительным данным, при падении БПЛА сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
Ранее в Курской области недалеко от военного аэродрома нашли хвост беспилотника. К нему была привязана одна стропа от парашюта.
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