AFP: Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 280

Число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового составов на востоке Индии увеличилось до 288. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на официальных лиц.

Ещё 900 человек числятся пострадавшими. На месте ведут работы экстренные службы. В спасательной операции участвует более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий.