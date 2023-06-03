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3 июня, 03:32

AFP: Число погибших при столкновении поездов в Индии превысило 280

Число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового составов на востоке Индии увеличилось до 288. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на официальных лиц.

Ещё 900 человек числятся пострадавшими. На месте ведут работы экстренные службы. В спасательной операции участвует более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207, сообщили СМИ

Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207, сообщили СМИ

Лайф напоминает, 2 июня недалеко от города Баласор в индийском штате Одиша пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом. Часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в них въехал ещё один пассажирский состав.

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Twitter / DEEPAK SINGH

Юлия Коновалова
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