Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207, сообщили СМИ

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша на востоке Индии достигло 207 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лайф напоминает, 2 июня недалеко от города Баласор в Индии пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом. Часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в них въехал ещё один пассажирский состав.