Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207, сообщили СМИ
Reuters: Найдено уже 207 погибших при столкновении трёх поездов в Индии
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша на востоке Индии достигло 207 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации на этот час, ранено 900 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Лайф напоминает, 2 июня недалеко от города Баласор в Индии пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом. Часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в них въехал ещё один пассажирский состав.
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