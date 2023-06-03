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2 июня, 22:58

Число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 207, сообщили СМИ

Reuters: Найдено уже 207 погибших при столкновении трёх поездов в Индии

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша на востоке Индии достигло 207 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации на этот час, ранено 900 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Лайф напоминает, 2 июня недалеко от города Баласор в Индии пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с товарным составом. Часть вагонов сошли с рельсов на соседний путь. После этого в них въехал ещё один пассажирский состав.

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aninews.in

Лариса Сафронова
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