Индийский чиновник слил воду с дамбы, чтобы отыскать телефон с данными государственной важности

В Индии чиновника Раджеша Вишваса отстранили от службы после того, как по его распоряжению была осушена дамба Херкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Вившас поступил так, чтобы поднять со дна утонувший смартфон, который он сам уронил в воду, делая селфи, сообщает BBC.

Сперва отыскать телефон попытались с помощью водолазов, но после их неудачи чиновник решил пойти на радикальные меры и оплатил доставку дизельного насоса. Воду откачивали три дня. Сам Вившас аргументирует свои действия тем, что в телефоне содержались конфиденциальные правительственные данные и его необходимо было извлечь.

Кроме того, он заявил, что ему дали устное разрешение слить "в ближайший канал некоторое количество воды", а также что он получил заверения в пользе, которую этот слив принесёт для фермеров. В общей сложности с дамбы слили около двух миллионов литров воды, чего достаточно, чтобы оросить шесть квадратных километров сельскохозяйственных территорий.

Вившас категорически не согласен с обвинениями в злоупотреблении служебным положением и заявил, что слитая им вода была из переливной части плотины и потому непригодна для использования. Политики штата выступили с критикой его действий.