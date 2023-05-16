В Кремле назвали уткой слухи о запрете чиновникам уходить в отставку

Сообщения о том, что высокопоставленным чиновникам якобы запретили покидать свои должности на период проведения специальной военной операции, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, я не могу это подтвердить. Это утка просто. Обычная утка", — сказал он журналистам.