В Кремле назвали уткой слухи о запрете чиновникам уходить в отставку
Песков назвал уткой сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку
Сообщения о том, что высокопоставленным чиновникам якобы запретили покидать свои должности на период проведения специальной военной операции, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, я не могу это подтвердить. Это утка просто. Обычная утка", — сказал он журналистам.
Кстати, ранее Лайф рассказывал об одном из последних громких увольнений российских чиновников. В Тверской области первого заместителя главы округа лишили должности за танец аниматора в костюме голого мужчины.
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