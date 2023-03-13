В Тверской области чиновника уволили за танец аниматора в костюме голого мужчины

В Тверской области чиновника уволили за скандал с аниматором в костюме голого мужчины для сотрудниц к 8 Марта. Об этом рассказал глава Администрации Сонковского муниципального округа Андрей Гусев.

Чиновниц в Тверской области поздравил с 8 Марта аниматор в костюме голого мужчины. Видео © VK / НОВОСТНОЙ БОМОНДЪ

По его словам, мероприятие поручили организовать первому заместителю главы округа Юрию Байкову. В итоге женщин поздравлял персонаж в костюме голого мужчины. Всё это попало на видео, которое разлетелось в соцсетях и вызвало недоумение пользователей.

"Это мероприятие было поручено первому заместителю. И что такой ужас произошёл. Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", — сказал Гусев в беседе с РИА "Новости".

Сам же уволенный чиновник рассказал агентству, что он отвечал только за сбор денег на подарки женщинам. Кто на самом деле организовал такой перформанс, он не знает. Байков добавил, что его последний рабочий день в администрации — понедельник.