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10 марта, 00:23

Замглавы военкомата под Одессой натанцевал себе проблемы под песню Реввы

Замглавы военкомата на Украине станцевал под "Алкоголичку" Реввы

В Одесской области разгорается скандал из-за появившегося в Сети видео с танцем заместителя начальника Болградского военкомата Владимира Руснака на 8 Марта. Дело в том, что в пляс он пошёл под песню "Алкоголичка" российского исполнителя Александра Реввы.

Замглавы военкомата под Одессой танцует под песню "Алкоголичка". Видео © Telegram / "Страна"

"По этому поводу разгорается большой скандал. Пошли слухи об увольнении Руснака", — пишет украинское издание "Страна".

На этом видео звучит и другая песня со словами "ну почему я такой сексуальный". Она тоже на русском языке.

"Хагги Вагги" провели праздник для российских детей под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина"

"Хагги Вагги" провели праздник для российских детей под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина"

Напомним, что в октябре прошлого года победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" на камеру исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном националистов. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". Та попыталась оправдаться и заверила, что не знала о предыстории композиции. В итоге она была оштрафована на 40 тысяч рублей. 18 ноября МВД по Республике Крым сообщило, что заявление Валеевой о приёме в гражданство РФ было отклонено.

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Анатолий Симоненко
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