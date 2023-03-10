Замглавы военкомата под Одессой натанцевал себе проблемы под песню Реввы

В Одесской области разгорается скандал из-за появившегося в Сети видео с танцем заместителя начальника Болградского военкомата Владимира Руснака на 8 Марта. Дело в том, что в пляс он пошёл под песню "Алкоголичка" российского исполнителя Александра Реввы.

Замглавы военкомата под Одессой танцует под песню "Алкоголичка". Видео © Telegram / "Страна"

"По этому поводу разгорается большой скандал. Пошли слухи об увольнении Руснака", — пишет украинское издание "Страна".