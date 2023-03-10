Замглавы военкомата под Одессой натанцевал себе проблемы под песню Реввы
Замглавы военкомата на Украине станцевал под "Алкоголичку" Реввы
В Одесской области разгорается скандал из-за появившегося в Сети видео с танцем заместителя начальника Болградского военкомата Владимира Руснака на 8 Марта. Дело в том, что в пляс он пошёл под песню "Алкоголичка" российского исполнителя Александра Реввы.
Замглавы военкомата под Одессой танцует под песню "Алкоголичка". Видео © Telegram / "Страна"
"По этому поводу разгорается большой скандал. Пошли слухи об увольнении Руснака", — пишет украинское издание "Страна".
На этом видео звучит и другая песня со словами "ну почему я такой сексуальный". Она тоже на русском языке.
Напомним, что в октябре прошлого года победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" на камеру исполнила на видео песню "Червона калина", которая считается не просто украинской песней, а гимном националистов. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". Та попыталась оправдаться и заверила, что не знала о предыстории композиции. В итоге она была оштрафована на 40 тысяч рублей. 18 ноября МВД по Республике Крым сообщило, что заявление Валеевой о приёме в гражданство РФ было отклонено.
Страна