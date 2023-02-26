"Хагги Вагги" провели праздник для российских детей под песню Сердючки "Ще не вмерла Украина"

В городе Грязи Липецкой области аниматоры провели детский праздник в костюмах Хагги Вагги под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки (наст. имя — Андрей Данилко).

Скандальный детский праздник в Липецкой области. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, за необычный ивент оказалась ответственна компания "Праздник детства". Неизвестно, обратили ли внимание на данный случай правоохранители, но менеджер организации заявила, что её коллектив не разделяет посыл композиции и обязательно разберётся в случившемся.