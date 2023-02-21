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21 февраля, 15:32

В Москве экстрасенс поделился видениями о взрыве самолёта и оказался в психушке

SHOT: Москвич-"ясновидящий" сообщил в полицию о готовящемся взрыве самолёта и оказался в психбольнице

Москвич-экстрасенс сообщил в полицию о готовящемся взрыве самолёта. Как сообщает SHOT, стражам порядка пришлось пробивать опасный звонок и ехать "в гости" к ясновидящему. В одной из квартир района Братеево их встретил 71-летний Геннадий, заявивший, что он "чует беду", но его силы, к сожалению, не безграничны — и на установление геолокации их не хватило.

По данным нашего источника, пожилого "мага" нарядом скорой помощи доставили в психиатрическую больницу.

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А ранее Лайф собрал предсказания ясновидцев из Британии, Украины, Болгарии и Перу о том, как закончится украинский конфликт в текущем году.

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Алексей Берковиц
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