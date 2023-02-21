В Москве экстрасенс поделился видениями о взрыве самолёта и оказался в психушке

Москвич-экстрасенс сообщил в полицию о готовящемся взрыве самолёта. Как сообщает SHOT, стражам порядка пришлось пробивать опасный звонок и ехать "в гости" к ясновидящему. В одной из квартир района Братеево их встретил 71-летний Геннадий, заявивший, что он "чует беду", но его силы, к сожалению, не безграничны — и на установление геолокации их не хватило.