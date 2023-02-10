Москвич обратился в полицию из-за "гейского" поп-ита, которым в ТЦ играли дети

В Москве пенсионер пожаловался правоохранителям на бездействие сотрудников торгового центра из-за детской игрушки с налётом ЛГБТ-пропаганды. Он рассказал телеграм-каналу SHOT, что во время прогулки по ТЦ "Капитолий" в Марьиной Роще увидел, как аниматоры организовали для детей игру с поп-итом радужной расцветки. О двойном смысле увиденного он сразу сообщил сотрудникам в костюмах, однако те заявили, что "вообще не знают, что такое ЛГБТ, а дети играют обычной радугой".

Дети играют с "гейским" поп-итом. Фото © Telegram / SHOT

Активную гражданскую позицию 63-летнего мужчины не оценила и охрана, попросив его не обращать внимания на происходящее. Из-за этого он обратился в полицию и Роспотребнадзор с требованием наказать аниматоров за представление, а охранников — за бездействие. Пока реакции правоохранителей не последовало.