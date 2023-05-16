Супруга Шрёдера лишилась работы из-за посещения посольства РФ 9 Мая

Жена бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера потеряла работу в компании NRW.Global Business. Руководство уволило Со Ён Ким-Шрёдер сразу после того, как она вместе с супругом 9 Мая приняла участие в праздновании 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшемся в Посольстве России в ФРГ.

"Шрёдер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", — цитирует Bild представителя Минэкономики Северного Рейна – Вестфалии Мону Нойбаур.

Супруга экс-канцлера была представителем компании в Южной Корее. Ей неоднократно напоминали, что не следует громко высказываться по острым политическим темам, особенно по вопросу украинского конфликта, пояснила Нойбаур.