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16 мая, 07:38

Супруга Шрёдера лишилась работы из-за посещения посольства РФ 9 Мая

Bild: Жена экс-канцлера ФРГ Шрёдера уволена после визита 9 Мая в посольство РФ

<p>Герхард Шрёдер с женой Со Ён Ким-Шрёдер. Фото © Getty Images / Picture Alliance</p>

Герхард Шрёдер с женой Со Ён Ким-Шрёдер. Фото © Getty Images / Picture Alliance

Жена бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера потеряла работу в компании NRW.Global Business. Руководство уволило Со Ён Ким-Шрёдер сразу после того, как она вместе с супругом 9 Мая приняла участие в праздновании 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшемся в Посольстве России в ФРГ.

"Шрёдер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", — цитирует Bild представителя Минэкономики Северного Рейна – Вестфалии Мону Нойбаур.

Супруга экс-канцлера была представителем компании в Южной Корее. Ей неоднократно напоминали, что не следует громко высказываться по острым политическим темам, особенно по вопросу украинского конфликта, пояснила Нойбаур.

С широко раскрытыми глазами: Как западные СМИ отреагировали на День Победы

С широко раскрытыми глазами: Как западные СМИ отреагировали на День Победы

Напомним, в российском посольстве в Германии состоялся торжественный приём в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. На нём присутствовали экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его супруга Со Ён Ким-Шрёдер. Немецкие СМИ поспешили раскритиковать политика. Так, таблоид Bild написал, что бывший чиновник принял "участие в празднике в плохой компании".

Татьяна Миссуми
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