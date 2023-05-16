Супруга Шрёдера лишилась работы из-за посещения посольства РФ 9 Мая
Bild: Жена экс-канцлера ФРГ Шрёдера уволена после визита 9 Мая в посольство РФ
Герхард Шрёдер с женой Со Ён Ким-Шрёдер. Фото © Getty Images / Picture Alliance
Жена бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера потеряла работу в компании NRW.Global Business. Руководство уволило Со Ён Ким-Шрёдер сразу после того, как она вместе с супругом 9 Мая приняла участие в праздновании 78-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоявшемся в Посольстве России в ФРГ.
"Шрёдер-Ким была немедленно освобождена от должности, и теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления", — цитирует Bild представителя Минэкономики Северного Рейна – Вестфалии Мону Нойбаур.
Супруга экс-канцлера была представителем компании в Южной Корее. Ей неоднократно напоминали, что не следует громко высказываться по острым политическим темам, особенно по вопросу украинского конфликта, пояснила Нойбаур.
Напомним, в российском посольстве в Германии состоялся торжественный приём в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. На нём присутствовали экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер и его супруга Со Ён Ким-Шрёдер. Немецкие СМИ поспешили раскритиковать политика. Так, таблоид Bild написал, что бывший чиновник принял "участие в празднике в плохой компании".