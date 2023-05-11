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10 мая, 22:23

Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подвергся критике за визит на приём в Посольство РФ 9 Мая

Немецкие издания обрушились с критикой на экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера за присутствие на торжественном приёме в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, немецкий таблоид Bild охарактеризовал присутствие Шрёдера как "участие в празднике в плохой компании". Кроме того, в издании негативно высказались о галстуке лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы, посчитав, что его расцветка отдалённо напоминает российский флаг.

"Пощёчина предкам": Мельник раскритиковал посла Украины в Германии из-за Дня Победы

"Пощёчина предкам": Мельник раскритиковал посла Украины в Германии из-за Дня Победы

Ранее Посольство Украины в Берлине отказалось в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах. Дипмиссия отметила, что запускает "новый формат по случаю освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны".

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Юлия Коновалова
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