Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подвергся критике за визит на приём в Посольство РФ 9 Мая
Немецкие издания обрушились с критикой на экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера за присутствие на торжественном приёме в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Так, немецкий таблоид Bild охарактеризовал присутствие Шрёдера как "участие в празднике в плохой компании". Кроме того, в издании негативно высказались о галстуке лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы, посчитав, что его расцветка отдалённо напоминает российский флаг.
Ранее Посольство Украины в Берлине отказалось в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах. Дипмиссия отметила, что запускает "новый формат по случаю освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны".