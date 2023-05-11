Экс-канцлер ФРГ Шрёдер подвергся критике за визит на приём в Посольство РФ 9 Мая

Немецкие издания обрушились с критикой на экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера за присутствие на торжественном приёме в российском посольстве в Берлине по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Так, немецкий таблоид Bild охарактеризовал присутствие Шрёдера как "участие в празднике в плохой компании". Кроме того, в издании негативно высказались о галстуке лидера партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупаллы, посчитав, что его расцветка отдалённо напоминает российский флаг.