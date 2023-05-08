"Новый формат": Послы Украины отказались возлагать венки на советских мемориалах в Берлине

Посольство Украины в Берлине отказалось в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах. Об этом сказано в опубликованном на сайте посольства страны заявлении. Дипмиссия сообщает, что запускает "новый формат по случаю освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны".

"Посол Алексей Макеев и украинские дипломаты сознательно отказываются в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах или местах с советской символикой в германской столице", — говорится в заявлении.

Вместо этого украинский дипломат и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер решили посетить мемориал Neue Wache памяти жертв войны и тирании. После этого они отправятся к историческому зданию Рейхстага и осмотрят надписи на его стенах, оставленные советскими солдатами в 1945 году.

Вечером их ждёт участие в памятном шествии. Стоит заметить, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в 2022 году побывал в парке Тиргартен и возложил венок к советскому мемориалу. В этот момент собравшиеся скандировали: "Мельник вон".