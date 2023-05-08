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7 мая, 23:25

"Новый формат": Послы Украины отказались возлагать венки на советских мемориалах в Берлине

Послы Украины в Берлине отказались возлагать венки на советских мемориалах

<p>Мемориал "Воин-освободитель" в Трептов-парке в Берлине. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Treptower_Ehrenmal,_Tag_des_Sieges_2015,_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kleiner Eisbär 2015.</a></p>

Мемориал "Воин-освободитель" в Трептов-парке в Берлине. Фото © Wikipedia / Kleiner Eisbär 2015.

Посольство Украины в Берлине отказалось в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах. Об этом сказано в опубликованном на сайте посольства страны заявлении. Дипмиссия сообщает, что запускает "новый формат по случаю освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны".

"Посол Алексей Макеев и украинские дипломаты сознательно отказываются в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах или местах с советской символикой в германской столице", — говорится в заявлении.

Вместо этого украинский дипломат и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер решили посетить мемориал Neue Wache памяти жертв войны и тирании. После этого они отправятся к историческому зданию Рейхстага и осмотрят надписи на его стенах, оставленные советскими солдатами в 1945 году.

Вечером их ждёт участие в памятном шествии. Стоит заметить, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в 2022 году побывал в парке Тиргартен и возложил венок к советскому мемориалу. В этот момент собравшиеся скандировали: "Мельник вон".

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Арина Родионова
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