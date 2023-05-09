"Пощёчина предкам": Мельник раскритиковал посла Украины в Германии из-за Дня Победы
Мельник отчитал посла Украины за отказ возлагать цветы к советскому мемориалу
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал украинского посла в Германии Алексея Макеева, который отказался возложить цветы к советским мемориалам в Берлине.
Сам экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в 2022 году побывал в парке Тиргартен и возложил венок к советскому мемориалу. В этот момент собравшиеся скандировали: "Мельник вон".
"Это пощёчина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора", — заявил он в интервью RND.
Напомним, Посольство Украины в Берлине отказалось в этом году от возложения венков и цветов на советских мемориалах. Дипмиссия заявила, что запускает "новый формат по случаю освобождения 8 мая, чтобы почтить память всех жертв Второй мировой войны".
ТАСС / Michael Kappeler / dpa