С широко раскрытыми глазами: Как западные СМИ отреагировали на День Победы Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции мировых СМИ на День Победы в России. 9 мая, 23:40 Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве. Обложка © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

9 мая 2023 года наступила очередная, 78-я годовщина победы цивилизации над варварством, людей — над носителями идеологии нацизма. И, по идее, цивилизованный мир должен её отмечать.

Собственно, они и отмечали — те, кто до сих пор является частью цивилизованного мира. Так, Парад Победы прошёл в России, правда, на этот раз в усечённом составе (техника всё-таки нужна на фронте) и без сопутствующего шествия Бессмертного полка (из-за угрозы террористических актов со стороны киевского режима). Зато Бессмертные полки прошли во многих других странах, где киевские террористы не рискнут взрывать людей. На всём пространстве мира от Австралии до Аргентины выходцы из России, местные жители выходили с фотографиями героических предков, возлагали цветы к военным мемориалам. И в цивилизованных странах (например в Китае, где нацисты убили миллионы людей) к ним присоединялись местные власти.

Однако в ряде стран – бывших союзников Советского Союза в деле борьбы с нацизмом, а ныне сменивших сторону и поддерживающих киевских нацистов, всё было по-другому. Бессмертные полки пытались сорвать, дорогу людям преграждали толпы беснующихся украинцев, призывавших потомков героев каяться за то, что российская власть искореняет потомков нацистов на Украине. Более того, в некоторых странах постсоветского пространства (Прибалтике, Молдавии) Бессмертный полк и все шествия в честь Дня Победы были официально запрещены, а участники оштрафованы.

И не потому, что эти страны выбрали европейский путь (в проевропейской Грузии тамошний премьер Ираклий Гарибашвили лично принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы и возложил цветы к бюсту Мелитона Кантарии — одного из воинов Красной армии, поднявших Знамя Победы над Рейхстагом). А потому, что в этих странах у власти сейчас находятся те же самые идейные наследники нацистов. Люди, которые хотят переписать историю и вымарать саму память о великом подвиге Советского Союза (то есть Большой России) в деле спасения цивилизации.

Собственно, эту же задачу выполняют и западные СМИ. "Путин давно стремится использовать наследие Великой Отечественной войны, чтобы утвердить статус России за рубежом и узаконить свое правление дома. С точки зрения русских, Советский Союз с небольшой помощью Запада победил нацистскую Германию и спас Европу", — пишет The New York Post.

С этим тезисом согласятся многие на Западе и даже в России. Это те, кто учился по учебникам, изданным в Европе или на американские деньги. Ну или те, кто смотрел голливудские фильмы о том, как бравые американцы с небольшой помощью англичан победили нацистскую Германию и спасли Европу. Те же, кто учил настоящую историю, знают, за кем осталась победа в войне. Да, никто не станет недооценивать значение ленд-лиза и иной помощи союзников, однако львиная доля потерь гитлеровских войск пришлась именно на Восточный фронт. И именно советский народ заплатил самую большую плату за эту общую победу, как с точки зрения количества жизней, положенных на алтарь, так и в плане потери национального богатства. Без Советской армии в Лондоне и Вашингтоне уже давно пили бы только баварское. И Москва не требует за свой вклад сейчас какой-то платы — ей нужна хотя бы вечная благодарность, которая не должна выражаться в спонсировании европейскими правительствами неонацистского режима в Киеве.

Парад Победы стал очередным ударом по сказкам об изоляции России. Вашингтон — надо отдать ему должное — приложил колоссальные усилия для того, чтобы заставить страны постсоветского пространства включиться в антироссийский блок или как минимум присоединиться к западной изоляции Москвы. Соблазнял деньгами, угрожал санкциями, пугал сказками вроде "сегодня Путин захватит Украину, а завтра — Вас". Однако 9 мая на Параде Победы рядом с Путиным стояли почти все лидеры соседних с Россией государств: президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Туркмении — Сердар Бердымухаммедов, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев. Также присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Все они не просто присутствовали, а слушали речь Путина о новом нападении Запада на Россию. Слушали и своим присутствием фактически соглашались с тем, что там было сказано.



Конечно же, западные СМИ попытались всячески нивелировать этот визит. Показать, что лидеры стран постсоветского пространства — ничто и никто по сравнению с евробюрократом Урсулой фон дер Ляйен, решившей в День Победы освятить своим визитом неонацистское государство Украину. "Визит фон дер Ляйен в Киев подчеркнул изоляцию Путина от Европы и Запада. Среди самых высокопоставленных гостей, присутствовавших в Москве, были находящийся под санкциями ЕС президент (Александр Лукашенко из Беларуси), центральноазиатский властитель (Эмомали Рахмон из Таджикистана) и династический лидер нефтяного государства (Сердар Бердымухамедов из Туркменистана)", — пишет CNN, не признавая состоявшийся, по сути, провал планов Запада по изоляции Москвы в День Победы.

Удостоили западные СМИ вниманием и специфику нынешних празднований в Москве, то есть усечённую версию парада и отмену шествия Бессмертного полка. По их мнению, это произошло отнюдь не из-за террористической угрозы, а из-за того, что эти марши превратятся в демонстрацию погибших за СВО. Мол, власть боится, что на "Бессмертные полки" придут "сотни людей с портретами тех, кто защищал Донбасс", — уверяет The New Yok Times.

Обязательно придут. На будущих Бессмертных полках плечом к плечу пойдут родственники тех, кто защищал страну от нацистов 80 лет назад, и родственники тех, кто защищает её сейчас. Пойдут и сами защитники — с портретами своих дедов-защитников. Это и называется преемственностью поколений, которую власть может лишь приветствовать. И эти шествия пойдут тогда, когда они будут безопасными. То есть после новой Победы.

Авторы Геворг Мирзаян