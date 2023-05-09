Захарова ёмко осадила Киев после выпада в адрес приехавших на парад лидеров стран СНГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского Министерства иностранных дел, в котором Киев называет недружественным шагом участие лидеров семи стран СНГ в Параде Победы в Москве.

"Во-первых, фашистов забыли спросить. Во-вторых, поговорим о "морали", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат напомнила об опросе украинского УНИАН, где читателям было предложено выбрать, кого из известных телеведущих, военкоров и лидеров общественного мнения России те предпочли бы увидеть следующими жертвами террористического акта после Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и Захара Прилепина. По словам Захаровой, "в списке на казнь" оказались Владимир Соловьёв, Дмитрий Киселёв, Антон Красовский, Семён Пегов и другие.

"Вот прямо так. У террористического киевского режима и СМИ должны быть ему под стать — человеконенавистнические... Такой вот кровавый аттракцион. Буднично, по-киевски", — отметила Захарова, указав, что участие в этом опросе приняли около 50 тысяч человек.

Представитель МИД РФ добавила, что, судя по количеству лайков и сердечек под постом, "террористическая идеология со всеми признаками состава преступления находит отклик у обработанного термоядерной нацистской пропагандой украинского обывателя". При этом, конечно же, никто из западных покровителей Киева даже не подумал "одёрнуть своих подопечных", подчеркнула Захарова.

По её мнению, киевский режим зашёл дальше, чем правители Третьего рейха. Если те активно упражнялись в составлении "разыскных списков" врагов, куда включали деятелей культуры, науки, политики, которых нужно было ликвидировать в приоритетном порядке, то нынешние украинские власти вовлекают в террористическую деятельность всё общество.