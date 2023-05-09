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9 мая, 08:22

Путин и лидеры семи стран бывшего СССР возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в сопровождении лидеров семи стран СНГ, которые были раньше частью СССР, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.

Президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE

После окончания Парада Победы глава государства проследовал в Александровский сад вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин: Россия всегда будет помнить о вкладе народов СССР в Победу в ВОВ

Путин: Россия всегда будет помнить о вкладе народов СССР в Победу в ВОВ

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл сегодня в Москве на Красной площади и во многих других городах России. В ходе торжественного мероприятия президент РФ сделал ряд важных заявлений. В частности, глава государства назвал целью противников России её развал и уничтожение, отметил, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна, а также раскрыл причину катастрофы на Украине и назвал народ страны заложником госпереворота и планов Запада.

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Никита Никонов
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