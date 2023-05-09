Парад Победы на Красной площади завершён, воздушная часть была отменена
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2023 году. Фото © LIFE
Военный парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы завершился, воздушную часть Парада Победы в этом году отменили.
Напомним, парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии РФ Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны Сергей Шойгу — он совершил традиционный объезд войск. Затем с центральной трибуны к участникам и гостям парада, к ветеранам, а также ко всем россиянам обратился президент РФ и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Завершил свою речь глава государства словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!".
Парад продлился 45 минут. В нём приняли участие 8000 военнослужащих, в том числе 530 участников спецоперации. Также на Красную площадь вышло более 100 единиц военной техники, проход по традиции открыли танки Т-34, считающиеся одним из основных символов Победы.