Парад Победы на Красной площади завершён, воздушная часть была отменена

Военный парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы завершился, воздушную часть Парада Победы в этом году отменили.

Напомним, парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии РФ Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны Сергей Шойгу — он совершил традиционный объезд войск. Затем с центральной трибуны к участникам и гостям парада, к ветеранам, а также ко всем россиянам обратился президент РФ и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Завершил свою речь глава государства словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!".