Легенда "Альфы" и ликвидатор нацистов: Лайф узнал, кто сидел рядом с Путиным на Параде Победы

Лайф узнал, кто смотрел Парад Победы на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным. Так, по одну руку от главы государства находится Геннадий Зайцев — легенда отечественных спецслужб, советский и российский сотрудник органов государственной безопасности, командир группы "А" ("Альфа") в 1978–1988 и 1992–1995 годах.

По другую руку от президента за парадом наблюдает полковник Юрий Двойкин, зимой отметивший своё 98-летие. Ветеран Великой Отечественной войны участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины. Помимо лидеров стран СНГ в первом ряду также находятся единственная ныне живущая в мире женщина — штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Бельцова, полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги Спартак Сычёв, участник штурма Берлина и боец 2-го Белорусского фронта Константин Федотов, телефонистка и санинструктор во времена ВОВ Вера Панова.