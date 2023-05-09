Легенда "Альфы" и ликвидатор нацистов: Лайф узнал, кто сидел рядом с Путиным на Параде Победы
Рядом с Путиным Парад Победы смотрели ветераны ВОВ и экс-командир "Альфы" Зайцев
Президент России Владимир Путин на Параде Победы в Москве © Обложка ТАСС / Григорий Сысоев / POOL
Лайф узнал, кто смотрел Парад Победы на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным. Так, по одну руку от главы государства находится Геннадий Зайцев — легенда отечественных спецслужб, советский и российский сотрудник органов государственной безопасности, командир группы "А" ("Альфа") в 1978–1988 и 1992–1995 годах.
По другую руку от президента за парадом наблюдает полковник Юрий Двойкин, зимой отметивший своё 98-летие. Ветеран Великой Отечественной войны участвовал в ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины. Помимо лидеров стран СНГ в первом ряду также находятся единственная ныне живущая в мире женщина — штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2 Галина Бельцова, полковник юстиции, участник Курской битвы, форсирования Днепра, освобождения Польши и Праги Спартак Сычёв, участник штурма Берлина и боец 2-го Белорусского фронта Константин Федотов, телефонистка и санинструктор во времена ВОВ Вера Панова.
Ранее президент поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что "наши отцы, деды и прадеды обессмертили свои имена, отстояв Отечество, и ценой неизмеримого мужества и огромных жертв спасли человечество от нацизма".