Путин: Против нашей Родины вновь развязана настоящая война
Против России вновь ведётся война, но она способна обезопасить себя. Об этом на Параде Победы на Красной площади в Москве заявил президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что цивилизация сегодня опять находится на решающем рубеже.
"Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбаса, обеспечим свою безопасность", — сказал он.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин, принимая парад на Красной площади в честь 78-й годовщины Великой Победы, поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции.
LIFE