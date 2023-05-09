Президент РФ Владимир Путин завершил речь на параде в честь 78-й годовщины Великой Победы словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!".

"Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине! За Россию! За наши доблестные Вооружённые силы! За Победу! Ура!" — такими словами глава государства завершил речь на Красной площади.

Путин завершил речь на Параде Победы словами "За Россию, за Победу!". Видео © LIFE