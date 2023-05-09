Путин завершил речь на Параде Победы словами "За Россию, за Победу!"
Президент РФ Владимир Путин завершил речь на параде в честь 78-й годовщины Великой Победы словами "За Россию, за наши доблестные Вооружённые силы, за Победу!".
"Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине! За Россию! За наши доблестные Вооружённые силы! За Победу! Ура!" — такими словами глава государства завершил речь на Красной площади.
Путин завершил речь на Параде Победы словами "За Россию, за Победу!". Видео © LIFE
Также президент России Владимир Путин поздравил с праздником всех россиян, ветеранов и участников специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что наши отцы, деды и прадеды обессмертили свои имена, отстояв Отечество.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров