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9 мая, 07:49

Путин назвал целью противников России её развал и уничтожение

У противников РФ стоит задача развалить и уничтожить страну. Об этом, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве, заявил президент России Владимир Путин.

"Их цель (и здесь нет ничего нового) — добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", — сказал он.

Путин: Против нашей Родины вновь развязана настоящая война

Путин: Против нашей Родины вновь развязана настоящая война

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00. В Москву ради участия в нём приехали президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии и премьер Армении. Путин в ходе выступления на параде заверил, что для России нет недружественных народов ни на Востоке, ни на Западе.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Илья Суриков
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