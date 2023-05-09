Путин назвал целью противников России её развал и уничтожение
У противников РФ стоит задача развалить и уничтожить страну. Об этом, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве, заявил президент России Владимир Путин.
"Их цель (и здесь нет ничего нового) — добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", — сказал он.
Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00. В Москву ради участия в нём приехали президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии и премьер Армении. Путин в ходе выступления на параде заверил, что для России нет недружественных народов ни на Востоке, ни на Западе.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров