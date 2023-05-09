Путин назвал целью противников России её развал и уничтожение

У противников РФ стоит задача развалить и уничтожить страну. Об этом, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве, заявил президент России Владимир Путин.

"Их цель (и здесь нет ничего нового) — добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права, задушить любые суверенные центры развития", — сказал он.