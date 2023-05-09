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9 мая, 08:11

Путин: Россия всегда будет помнить о вкладе народов СССР в Победу в ВОВ

Все народы СССР внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, Россия всегда будет помнить об этом, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Параде Победы на Красной площади в Москве.

"Очень важно, что сегодня здесь, в Москве, собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств, вижу в этом благодарное отношение к подвигу наших предков, они вместе сражались и вместе победили", — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что все народы Советского Союза внесли свой вклад в общую Победу и Россия всегда будет об этом помнить.

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Напомним, в Москву для участия в Параде Победы приехали президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии и премьер Армении. Владимир Путин в ходе выступления на параде заверил, что для России нет недружественных народов ни на Востоке, ни на Западе.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Никита Никонов
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