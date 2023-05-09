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9 мая, 07:57

Путин назвал любую идеологию превосходства отвратительной и смертоносной

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/71104/photos/71021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна. Об этом он сказал в своей речи на Параде Победы на Красной площади.

"Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна", — отметил он.

По словам главы государства, на Западе элиты занимаются стравливанием людей и раскалыванием общества. Путин считает, что они "по-прежнему твердят о своей исключительности" и забыли о том, к чему привели попытки нацистов завоевать мировое господство.

Путин: Россия гордится участниками СВО

Путин: Россия гордится участниками СВО

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что целью противников РФ является её развал и уничтожение. Об этом он сказал на Параде Победы в Москве.

Илья Суриков
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