Путин назвал любую идеологию превосходства отвратительной и смертоносной

Президент России Владимир Путин заявил, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна. Об этом он сказал в своей речи на Параде Победы на Красной площади.

"Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна", — отметил он.

По словам главы государства, на Западе элиты занимаются стравливанием людей и раскалыванием общества. Путин считает, что они "по-прежнему твердят о своей исключительности" и забыли о том, к чему привели попытки нацистов завоевать мировое господство.