Россия гордится участниками специальной военной операции на Украине, теми, кто ведёт бои в гуще событий и каждый день проявляет истинный героизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы в Москве.

Полная речь Путина на Параде Победы 9 мая 2023 года. Видео © LIFE

"Мы гордимся участниками спецоперации. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию", — отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что вся страна сплотилась, чтобы поддержать своих героев. По его словам, за них молится русский народ.