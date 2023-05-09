Путин назвал причину катастрофы на Украине

"Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов", — заявил глава государства в ходе выступления на Параде Победы в Москве.