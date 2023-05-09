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9 мая, 08:12

Путин назвал причину катастрофы на Украине

Путин: Народ Украины стал заложником госпереворота и планов Запада

Президент РФ Владимир Путин назвал причину нынешней катастрофы в Незалежной. По его словам, украинцы стали заложниками госпереворота и планов Запада.

"Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедией. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов", — заявил глава государства в ходе выступления на Параде Победы в Москве.

Путин завершил речь на Параде Победы словами "За Россию, за Победу!"

Путин завершил речь на Параде Победы словами "За Россию, за Победу!"

В ходе торжественного мероприятия в честь 78-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне президент РФ сделал ряд важных заявлений. Например, политик назвал целью противников России её развал и уничтожение, отметил, что опыт солидарности в борьбе с нацизмом является основой для многополярного мира, а также заявил, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Александр Юнашев
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