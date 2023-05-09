Путин: Опыт солидарности в борьбе с нацизмом — основа для многополярного мира

Память о защитниках Родины для России священна, Москва отдаёт должное бойцам с нацизмом, в том числе из США, Великобритании и других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы.

"Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним её в наших сердцах, отдаём должное участникам Сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом", — подчеркнул политик.