Путин: Опыт солидарности в борьбе с нацизмом — основа для многополярного мира
Память о защитниках Родины для России священна, Москва отдаёт должное бойцам с нацизмом, в том числе из США, Великобритании и других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Параде Победы.
"Для нас в России память о защитниках Отечества священна, мы храним её в наших сердцах, отдаём должное участникам Сопротивления, которые отважно сражались с нацизмом, бойцам союзнических армий США, Великобритании, других государств, помним и чтим подвиг воинов Китая в битве с японским милитаризмом", — подчеркнул политик.
Глава государства также назвал бесценным наследием опыт солидарности и партнёрства в годы борьбы с общей угрозой. Он отметил, что это прочная основа именно сейчас, когда набирает силу необратимое движение к более справедливому — многополярному — миру, основанному на принципах доверия и неделимой безопасности, равных возможностей для самобытного и свободного развития всех стран и народов.
Напомним, сегодня в Москве и других городах в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной проходит торжественный парад. Для празднования 9 Мая в столицу прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Белоруссии, а также премьер Армении. В ходе парада выступил глава России Владимир Путин, сделав несколько важных заявлений, например, он назвал целью противников развал и уничтожение нашей страны.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров