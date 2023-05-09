Парады в честь 78-й годовщины Победы прошли на Сахалине, в Новосибирске и Чите

В городах восточной части России утром 9 мая прошли парады в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Так, в Южно-Сахалинске по главной площади проехали БТР-80, разведывательные дозорные машины повышенной проходимости, передвижные радиостанции, станции шумовых помех, командно-штабные машины, артиллерийские системы, сообщает телеканал "Звезда".

Парад Победы 9 мая в Южно-Сахалинске. Видео © Телеканал "Звезда"

Также зрители смогли увидеть противотанковые пушки "Рапира" и САУ "Гиацинт" и береговые ракетные комплексы, способные обеспечить защиту морского побережья протяжённостью более 600 километров от десанта противника. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что долг нынешнего поколения — продолжить дело ветеранов. Глава региона отметил, что сегодня россияне вновь сплотились для защиты Родины, "ведь наши ребята на передовой сражаются с нацистами, а все мы поддерживаем земляков и их семьи".

Кроме того, Парад Победы прошёл в Улан-Удэ. Традиционно его открыла знамённая группа с лучшими офицерами 5-й отдельной гвардейской танковой бригады в составе. Механизированную колонну возглавили легендарные Т-34 и "Катюша", а также танк ИС-2. Также по площади Советов проехала современная военная техника: БТР-80, БТР-82, разведывательные машины, противотанковые комплексы, новейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и другая техника.

В Чите механизированную колонну возглавил танк Т-34. Также зрители парада смогли наблюдать самоходную артиллерийскую установку СУ-100, советский грузовик ЗИС-5, бронетранспортёр БТР-80, советские тяжёлые мотоциклы М-72, которые выпускали с 1941 по 1960 год, и другую технику.

В Новосибирске в Параде Победы приняли участие около двух тысяч человек и более 30 единиц боевой техники во главе с танком Т-34. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, впервые в составе механизированной колонны войск Новосибирского гарнизона были задействованы транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".