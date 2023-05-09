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9 мая, 02:29

Т-34, "Катюша" и "Искандер" времён ВОВ прошли на Параде Победы в Хабаровске

Машины времён ВОВ приняли участие в Параде Победы в Хабаровске

Эстафету дальневосточных регионов России в Параде Победы перенял Хабаровский край. В праздничном шествии на главной площади города принял участие легендарный советский танк Т-34, прошедший через все сражения и ставший символом Победы в Великой Отечественной войне.

Парад Победы в Хабаровске. Видео © t.me / Zvezdanews

Как сообщает телеканал "Звезда", по главной площади Хабаровска в этот день прошёл и тяжёлый танк ИС-3 "Иосиф Сталин". Его верхняя лобовая часть напоминает щуку, благодаря чему в народе его так и называют. А вот самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 за эффективное поражение бронетехники противника заслужила название "Зверобой".

Особое место в Параде Победы заняла реактивная установка БМ-13 "Катюша". Эта "красавица" принимала участие во всех значимых сражениях Великой Отечественной, наводя ужас на вероломного врага. За парадом в столице Хабаровского края наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, действующие военнослужащие и жители города.

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Ранее Лайф писал, что первый Парад Победы в России прошёл на Камчатке. Перед гостями города прошли колонны личного состава парадных расчётов и военной техники. Принимал парад командующий российскими войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев.

Обложка ©

t.me / Zvezdanews

Арина Родионова
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