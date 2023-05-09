Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

8 мая, 23:31

Первый Парад Победы в России прошёл на Камчатке

<p>Первый российский парад в День Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском. Обложка © <a href="https://www.kamgov.ru/news/parad-pobedy-prosel-na-kamcatke-62115" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Камчатского края</a></p>

Первый российский парад в День Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском. Обложка © Правительство Камчатского края

Дальневосточные регионы России начали празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первый торжественный парад, посвящённый этому памятному событию, прошёл в Петропавловске-Камчатском.

Первый российский парад в День Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском. Видео © t.me / Пресс-служба Правительства Камчатского края

"Наша с вами святая обязанность, долг перед войнами-освободителями, перед теми, кто не дожил до победы, ветеранами, тружениками тыла, узниками лагерей, жителями блокадного Ленинграда — бережно хранить эту память и всеми возможными средствами передавать её детям и внукам", — обратился с приветственным словом губернатор региона Владимир Солодов.

Перед гостями города прошли колонны личного состава парадных расчётов и военной техники. Принимал парад командующий российскими войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев. На протяжении дня в регионе будут проходить торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, а завершится программа праздничным салютом.

Космонавты в День Победы призвали сохранять и приумножать память об участниках ВОВ

Космонавты в День Победы призвали сохранять и приумножать память об участниках ВОВ

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.

Оксана Попова
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Камчатский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров