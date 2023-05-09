Первый Парад Победы в России прошёл на Камчатке

Дальневосточные регионы России начали празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Первый торжественный парад, посвящённый этому памятному событию, прошёл в Петропавловске-Камчатском.

Первый российский парад в День Победы состоялся в Петропавловске-Камчатском. Видео © t.me / Пресс-служба Правительства Камчатского края

"Наша с вами святая обязанность, долг перед войнами-освободителями, перед теми, кто не дожил до победы, ветеранами, тружениками тыла, узниками лагерей, жителями блокадного Ленинграда — бережно хранить эту память и всеми возможными средствами передавать её детям и внукам", — обратился с приветственным словом губернатор региона Владимир Солодов.

Перед гостями города прошли колонны личного состава парадных расчётов и военной техники. Принимал парад командующий российскими войсками и силами на северо-востоке РФ вице-адмирал Александр Юлдашев. На протяжении дня в регионе будут проходить торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы, а завершится программа праздничным салютом.