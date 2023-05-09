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ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

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8 мая, 21:15

Космонавты в День Победы призвали сохранять и приумножать память об участниках ВОВ

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы

Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы и призвали сохранять память об участниках Великой Отечественной войны.

Космонавты с МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян с Днём Победы. Видео © t.me / "Роскосмос"

"Наша святая обязанность — сохранить и приумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям. Поздравьте сегодня тех, кто видел своими глазами ту войну и ту победу, уделите им время и скажите каждому спасибо", — подчеркнул Федяев.

Лайф в преддверии Дня Победы запустил проект "Повторяя подвиг"

Лайф в преддверии Дня Победы запустил проект "Повторяя подвиг"

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.

Обложка ©

t.me / "Роскосмос"

Оксана Попова

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