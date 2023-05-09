Космонавты в День Победы призвали сохранять и приумножать память об участниках ВОВ
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы
Космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днём Победы и призвали сохранять память об участниках Великой Отечественной войны.
Космонавты с МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили россиян с Днём Победы. Видео © t.me / "Роскосмос"
"Наша святая обязанность — сохранить и приумножить память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая об их подвиге нашим детям. Поздравьте сегодня тех, кто видел своими глазами ту войну и ту победу, уделите им время и скажите каждому спасибо", — подчеркнул Федяев.
Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы. Ровно 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война. В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.
t.me / "Роскосмос"