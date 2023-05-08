Лайф в преддверии Дня Победы запустил проект "Повторяя подвиг"

В преддверии 9 Мая Лайф запустил специальный проект "Повторяя подвиг", который показывает, как ковалась победа на Украине 80 лет назад и как это происходит сейчас. Наша редакция проанализировала события, связанные с шестью локациями — Артёмовском, Донецком, Угледаром, Саур-Могилой, Мариуполем и Бердянском.

Наш народ уже освобождал Донбасс от нацистов. 80 лет назад СССР смёл с юго-востока Украины вражеские войска. И сегодня бойцы РФ воюют с тем же злом и в тех же краях. Нынешним солдатам иногда приходится рыть окопы поверх старых советских позиций, а иные сражения в деталях повторяют события 80-летней давности.

В этом мы и предлагаем убедиться нашим читателям. В проекте представлена не только хроника, но и видео, снятые в том числе в зоне проведения спецоперации. Комментарии военных, их работа в районе боевых действий, а также свидетельства военкоров — всё это и не только Лайф собрал в одном месте. В организации съёмок помогали ЧВК "Вагнер" и командование батальона "Восток".