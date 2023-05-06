Пользователи VK смогут принять участие в фотомарафоне и проекте "Лица Победы"
VK проведёт День Победы вместе с пользователями. Так, россияне смогут принять участие в проекте "Лица Победы" и фотомарафоне, а также послушать известные стихи в исполнении артистов и блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
С 6 по 9 мая в популярных парках и местах празднования в Волгограде, Грозном, Москве, Нальчике, Новороссийске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и Хабаровске появятся специальные стелы, с помощью которых пользователи смогут отсканировать QR-код и попасть на сайт проекта "Лица Победы", где можно разместить фотографии близких – участников ВОВ. Встроенная технология распознавания лиц выявит их на снимках, загруженных другими пользователями. С владельцами фото даже можно будет связаться через российские сервисы.
А "Одноклассники" расскажут об архитектурных памятниках, посвящённых ВОВ, в том числе об исчезнувшей деревне Ксты или о монументе "Разорванное кольцо". Пользователи смогут не только узнать об этих сооружениях, но и запечатлеть их, приняв участие в фотомарафоне "Место памяти".
А ещё известная музыкальная группа Uma2rman совместно с командой VK подготовила свою версию песни "Любимый город". Одну из композиций военных лет в новом лиричном исполнении уже можно послушать в разделе "Музыка", а релиз клипа состоится 8 мая. Кроме того, стихи Роберта Рождественского прочтёт актриса Валерия Трунёва, а "На закате в саду заброшенном..." — Ирина Безрукова. Эти и другие произведения о ВОВ прозвучат в исполнении профессиональных артистов и блогеров.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал наступающее 9 Мая — День Победы — священным для России праздником. Граждане страны с этим согласны — большинство из них считают День Победы самым важным днём в году. Россияне ассоциируют праздник прежде всего с военным парадом, георгиевской ленточкой и акцией "Бессмертный полк".
ТАСС / Станислав Красильников