Пользователи VK смогут принять участие в фотомарафоне и проекте "Лица Победы"

VK проведёт День Победы вместе с пользователями. Так, россияне смогут принять участие в проекте "Лица Победы" и фотомарафоне, а также послушать известные стихи в исполнении артистов и блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С 6 по 9 мая в популярных парках и местах празднования в Волгограде, Грозном, Москве, Нальчике, Новороссийске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле и Хабаровске появятся специальные стелы, с помощью которых пользователи смогут отсканировать QR-код и попасть на сайт проекта "Лица Победы", где можно разместить фотографии близких – участников ВОВ. Встроенная технология распознавания лиц выявит их на снимках, загруженных другими пользователями. С владельцами фото даже можно будет связаться через российские сервисы.

А "Одноклассники" расскажут об архитектурных памятниках, посвящённых ВОВ, в том числе об исчезнувшей деревне Ксты или о монументе "Разорванное кольцо". Пользователи смогут не только узнать об этих сооружениях, но и запечатлеть их, приняв участие в фотомарафоне "Место памяти".