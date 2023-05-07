"Поезд Победы" встретили жители Твери в преддверии 9 Мая
"Поезд Победы" встретили жители Твери в преддверии 9 Мая. Обложка © Правительство Тверской области
В преддверии 9 мая в Тверь приехал "Поезд Победы", сообщает "КП-Тверь". Эта уникальная выставка была запущена в 2020 году, но в данном регионе она впервые.
Поезд прибыл в Тверь 5 мая и пробудет там три дня. Ожидается, что за это время экспозицию осмотрят более трёх тысяч человек. Следующая остановка "Поезда Победы" — Ржев, 10 и 11 мая, и Бологое — 12 и 13 мая.
В прошлом году экспонаты "Поезда Победы" обновили и дополнили свидетельствами преступлений украинских преступников в Донбассе. В частности, в интерактивной части можно увидеть подлинники документов, книги, форму, агитационную атрибутику, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма.
Напомним, проект "Поезд Победы" был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состав идёт по городам и делает остановки в небольших населённых пунктах. Иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе, передаёт образы предвоенных лет и времён Великой Отечественной войны через визуальное искусство, интерактивные форматы и динамичный рассказ в режиме реального времени.