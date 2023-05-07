"Поезд Победы" встретили жители Твери в преддверии 9 Мая

В преддверии 9 мая в Тверь приехал "Поезд Победы", сообщает "КП-Тверь". Эта уникальная выставка была запущена в 2020 году, но в данном регионе она впервые.

Поезд прибыл в Тверь 5 мая и пробудет там три дня. Ожидается, что за это время экспозицию осмотрят более трёх тысяч человек. Следующая остановка "Поезда Победы" — Ржев, 10 и 11 мая, и Бологое — 12 и 13 мая.

В прошлом году экспонаты "Поезда Победы" обновили и дополнили свидетельствами преступлений украинских преступников в Донбассе. В частности, в интерактивной части можно увидеть подлинники документов, книги, форму, агитационную атрибутику, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма.