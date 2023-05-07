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7 мая, 20:40

"Поезд Победы" встретили жители Твери в преддверии 9 Мая

<p>"Поезд Победы" встретили жители Твери в преддверии 9 Мая. Обложка © <a href="https://%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/novosti/?ELEMENT_ID=195819" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Тверской области</a></p>

"Поезд Победы" встретили жители Твери в преддверии 9 Мая. Обложка © Правительство Тверской области

В преддверии 9 мая в Тверь приехал "Поезд Победы", сообщает "КП-Тверь". Эта уникальная выставка была запущена в 2020 году, но в данном регионе она впервые.

Поезд прибыл в Тверь 5 мая и пробудет там три дня. Ожидается, что за это время экспозицию осмотрят более трёх тысяч человек. Следующая остановка "Поезда Победы" — Ржев, 10 и 11 мая, и Бологое — 12 и 13 мая.

В прошлом году экспонаты "Поезда Победы" обновили и дополнили свидетельствами преступлений украинских преступников в Донбассе. В частности, в интерактивной части можно увидеть подлинники документов, книги, форму, агитационную атрибутику, предметы с нацистской символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма.

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Напомним, проект "Поезд Победы" был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состав идёт по городам и делает остановки в небольших населённых пунктах. Иммерсивная инсталляция, размещённая в подвижном составе, передаёт образы предвоенных лет и времён Великой Отечественной войны через визуальное искусство, интерактивные форматы и динамичный рассказ в режиме реального времени.

Оксана Попова
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