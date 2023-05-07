В Будапеште провели церемонию возложения венков и акцию "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" в Венгрии. Обложка © Telegram / "Международный Бессмертный полк"
Торжественные мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы в ВОВ прошли в Будапеште на площади Свободы и воинском мемориале на центральном кладбище Керепеши. Об этом сообщил телеграм-канал "Международный Бессмертный полк".
В преддверии Дня Победы в церемонии возложения венков приняли участие временный поверенный в делах РФ в Венгрии Тигран Гарибян, военный атташе Олег Смирнов, главы дипмиссий Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии, представители посольств Азербайджана, Узбекистана, военный атташе Посольства КНР, руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в Венгрии Шерали Мамасолиев. Присутствовали также представители других загранучреждений РФ, наши соотечественники и граждане Венгрии, а ещё председатель российско-венгерского общества "Дружба".
"В ходе мероприятий состоялась акция "Бессмертный полк", в которой помимо сотрудников диппредставительств и гостей приняли участие преподавательский состав и ученики школы при Посольстве России в Венгрии", — добавили в посте.
Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Вместе с тем шествия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.