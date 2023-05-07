В Будапеште провели церемонию возложения венков и акцию "Бессмертный полк"

Торжественные мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы в ВОВ прошли в Будапеште на площади Свободы и воинском мемориале на центральном кладбище Керепеши. Об этом сообщил телеграм-канал "Международный Бессмертный полк".

В преддверии Дня Победы в церемонии возложения венков приняли участие временный поверенный в делах РФ в Венгрии Тигран Гарибян, военный атташе Олег Смирнов, главы дипмиссий Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии, представители посольств Азербайджана, Узбекистана, военный атташе Посольства КНР, руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в Венгрии Шерали Мамасолиев. Присутствовали также представители других загранучреждений РФ, наши соотечественники и граждане Венгрии, а ещё председатель российско-венгерского общества "Дружба".