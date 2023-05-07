Более 700 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Пекине
Массовое шествие "Бессмертного полка" состоялось сегодня в Пекине. В акции приняло участие более 700 человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Посольства России в Китае.
Шествие в Китае состоялось второй год подряд, оно прошло по территории российского диппредставительства. В акции приняли участие не только наши соотечественники, но и иностранцы, в том числе китайцы. Все они прошли строем под советские песни военных лет с портретами своих родственников, которые воевали в ВОВ. Выступая перед активистами, посол РФ в Китае Игорь Моргулов подчеркнул присутствие китайских ветеранов в сегодняшнем символическом полку.
"Наши народы вместе воевали за то, чтобы мы могли жить, трудиться, говорить на родных языках, сохранять свои традиции и культуру, быть свободными и независимыми. Сегодня Россия и Китай делают всё возможное для того, чтобы пожар новой мировой войны не разгорелся, ведь именно наши народы очень хорошо знают цену этой войне", — заявил он.
Напомним, акции, посвящённые Дню Победы, прошли и в других странах. Около 300 граждан приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К акциям присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине.