Более 700 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Пекине

Массовое шествие "Бессмертного полка" состоялось сегодня в Пекине. В акции приняло участие более 700 человек. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Посольства России в Китае.







Шествие в Китае состоялось второй год подряд, оно прошло по территории российского диппредставительства. В акции приняли участие не только наши соотечественники, но и иностранцы, в том числе китайцы. Все они прошли строем под советские песни военных лет с портретами своих родственников, которые воевали в ВОВ. Выступая перед активистами, посол РФ в Китае Игорь Моргулов подчеркнул присутствие китайских ветеранов в сегодняшнем символическом полку.