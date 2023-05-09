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8 мая, 21:02

В России празднуют 78-летие Победы в Великой Отечественной войне

<p>Военнослужащие парадных расчётов во время парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади (2022). Обложка © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Военнослужащие парадных расчётов во время парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади (2022). Обложка © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы: 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война — самая страшная в истории нашей страны и всего человечества. Почти четыре года храбрые российские воины героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

На протяжении десятилетий этот праздник остаётся главным для россиян, но особое значение он приобретает в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас, как и в годы ВОВ, сотни отважных российских солдат сражаются на передовой, освобождая мир от возродившегося нацизма.

В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.

Для москвичей подготовили насыщенную программу празднования Дня Победы

Для москвичей подготовили насыщенную программу празднования Дня Победы

Акции, посвящённые Дню Победы, прошли и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.

Оксана Попова
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