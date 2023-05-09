В России празднуют 78-летие Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчётов во время парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади (2022). Обложка © Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы: 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война — самая страшная в истории нашей страны и всего человечества. Почти четыре года храбрые российские воины героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками.
На протяжении десятилетий этот праздник остаётся главным для россиян, но особое значение он приобретает в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас, как и в годы ВОВ, сотни отважных российских солдат сражаются на передовой, освобождая мир от возродившегося нацизма.
В этот день в России и во многих странах мира проходят праздничные мероприятия, посвящённые этому знаменательному событию. Традиционно на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, на котором выступит глава государства Владимир Путин.
Акции, посвящённые Дню Победы, прошли и во многих странах мира. Около 300 граждан приняло участие в шествии "Бессмертного полка" в Венесуэле, сотни человек пришли на мероприятие в Анкаре. К ним присоединились в Казахстане и Конго, а также в Палестине. Кроме того, мероприятия состоялись в Аргентине, Перу и Уругвае.