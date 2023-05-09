В России празднуют 78-летие Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, в России отмечается День Победы: 78 лет назад закончилась Великая Отечественная война — самая страшная в истории нашей страны и всего человечества. Почти четыре года храбрые российские воины героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками.

На протяжении десятилетий этот праздник остаётся главным для россиян, но особое значение он приобретает в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Сейчас, как и в годы ВОВ, сотни отважных российских солдат сражаются на передовой, освобождая мир от возродившегося нацизма.