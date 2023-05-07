Для москвичей подготовили насыщенную программу празднования Дня Победы

В День Победы в столице состоятся праздничные мероприятия для взрослых и детей на различных площадках. Об этом сообщили в Департаменте культуры Москвы. Попасть на многие события можно будет бесплатно или по предварительной регистрации.

Насыщенная программа праздника запланирована в парках. В саду "Эрмитаж" днём на эстрадной площадке выступят юные артисты, профессиональные танцевальные и музыкальные ансамбли. Мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина и артисты Донецкой филармонии исполнят любимые всеми песни о войне. В 18:00 под аккомпанемент духового оркестра выступят танцевальные коллективы, вокалисты споют песни военных лет.

В партерной части Парка Горького выступит военный духовой оркестр и коллектив барабанщиков. На танцевальной площадке Центральной аллеи пройдёт восьмой ежегодный "Бал Победы", его участники исполнят военные танцы в гимнастёрках и платьях 1940-х годов.

Праздничные мероприятия пройдут в саду имени Н.Э. Баумана, в парке "Сокольники", а также в Перовском и Гончаровском парках, усадьбе Воронцово, парке "Ангарские пруды" и других.

Труппа театра Олега Табакова выступит с программой "Нам нужна одна Победа" в Музее Победы. Духовную музыку исполнят в Московской государственной картинной галерее народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова, а также в культурных центрах "Доброволец", "Вдохновение", "Киевский", во Дворце культуры "Капотня".

Яркие мероприятия для родителей и их детей тоже проведут в парках. Мастер-классы и ретротанцы ждут в Бабушкинском, Измайловском, Лианозовском, Перовском, Гончаровском, Таганском парках, в парках Красная Пресня, "Ангарские пруды", "Ходынское поле" и других. Всей семьёй можно посетить музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно".

В зеленоградском Озеропарке проведут акцию, в которой дети и взрослые смогут сделать журавля из бумаги и украсить им дерево. В Московском зоопарке юные посетители не только познакомятся с обитателями, но и смогут принять участие в мастер-классах, конкурсах и викторинах. А в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ проведут обзорную экскурсию по выставке "12 признаков живого".

Кроме того, жители и гости столицы смогут посмотреть фотовыставки, приуроченные ко Дню Победы. Их организуют в Парке Горького, саду имени Баумана, в Таганском, Бабушкинском, Гончаровском, Измайловском, Перовском парках, в усадьбе Воронцово, в парках "Фили", "Ходынское Поле" и в парке имени Лужкова.