В Петербурге частично запретили гидроциклы и дроны с 7 по 9 мая
Власти Санкт-Петербурга ввели временный запрет на использование гидроциклов на некоторых участках Невы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, данная мера необходима для усиления безопасности во время мероприятий ко Дню Победы. Также там нельзя будет запускать беспилотники.
"Оперштаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом президента РФ от 19.10.2022 № 757, принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга. <…> Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на определённых участках", — говорится в заявлении.
Так, в соответствии с введёнными правилами, будет запрещено плавание на водных мотоциклах на участке Невы, ограниченном Благовещенским и Большим Обуховским мостами. Также запрет будет действовать по двум участкам Малой Невки — от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы. Кроме того, нельзя будет кататься на гидроцикле на всём протяжении Кронверкского пролива.
Ранее Лайф сообщал, что власти Свердловской области ввели запрет на полёты беспилотников. Аналогичное решение приняли также в Московской, Ленинградской и Псковской областях. Всё это сделано в целях безопасности на фоне недавнего удара дронов по Московскому Кремлю.
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