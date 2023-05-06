В Петербурге частично запретили гидроциклы и дроны с 7 по 9 мая

Власти Санкт-Петербурга ввели временный запрет на использование гидроциклов на некоторых участках Невы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, данная мера необходима для усиления безопасности во время мероприятий ко Дню Победы. Также там нельзя будет запускать беспилотники.

"Оперштаб Санкт-Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом президента РФ от 19.10.2022 № 757, принял решение с 7 по 10 мая запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга. <…> Также запрет касается передвижения водных мотоциклов на определённых участках", — говорится в заявлении.

Так, в соответствии с введёнными правилами, будет запрещено плавание на водных мотоциклах на участке Невы, ограниченном Благовещенским и Большим Обуховским мостами. Также запрет будет действовать по двум участкам Малой Невки — от моста Бетанкура до Невы и от Большого Петровского моста до Большой Невки, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы. Кроме того, нельзя будет кататься на гидроцикле на всём протяжении Кронверкского пролива.